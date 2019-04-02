سوبر كورة يكشف مصير شيكابالا مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موعد انتظام الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، عقب إنهاء علاقته مع نادى أبولون اليونانى. لمعرفة مصير شيكابالا مع الزمالك اضغط هنا

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