فيديو.. زعيم الثغر لا يعرف الفوز على الأهلى "على الشط" منذ 15 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مباراة قوية عندما يحل ضيفًا على الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 فى الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثًا عن الفوز لاستكمال رحلة الصعود لقمة الدورى، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز التاسع بـ32 نقطة. ورغم أن المواجهة الأخيرة بين الفريقين شهدت فوز زعيم الثغر برباعية مقابل ثلاثة أهداف فى مباراة مثيرة بالدور الأول لهذه النسخة من الدورى، إلا أنها كانت بالقاهرة، فيما يعود تاريخ الفوز الأخير للاتحاد على الأهلى فى الإسكندرية إلى 31 أكتوبر 2003 بنتيجة 3-2 أى قبل 5632 يوماً بما يعادل 15 عاماً و5 أشهر ويومين.

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