شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والاتحاد والقنوات الناقلة لها اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ملعب برج العرب، يستضيف نادي الاتحاد السكندري صاحب الأرض والجمهور، فريق النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء على صفيح ساخن، ففي حالة فوز المارد الأحمر سيعتلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام لأول مرة في الموسم الجاري.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى تمام السابعة والنصف مساءً، وذلك بعد تقديم موعدها نصف ساعة من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقامت الجبلاية بتقديم موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة 27، والتى كان من المقرر أن تنطلق فى تمام الثامنة مساءً لتقام فى السابعة والنصف، نظرًا لارتباط النادى الأهلى بالسفر إلى جنوب أفريقيا بعد المباراة مباشرة.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون سبورت مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

التشكيل المتوقع للأهلي

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق الأحمر مباراة الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن يدفع لاسارتي بكل من :

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني – سعد الدين سمير – ياسر إبراهيم – علي معلول

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الوسط: عاشور - كريم وليد "نيدفيد" - جيرالدو دا كوستا – صالح جمعة – حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو.

موقف الفريقين

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة ويفصله نقطتين فقط عن المركز الأول، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 32 نقطة .