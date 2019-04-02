شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على حضور 300 مشجع لمباراة ديربى الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو طنطا الذى يتصدر المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى "فاكس" رسميا من مديرية أمن الغربية، يؤكد موافقتهم على حضور 300 مشجع لمباراتهم مع غزل المحلة المقرر لها الخميس المقبل باستاد نادى طنطا.
وأكد الفاكس على حضور 250 مشجعا من طنطا للمباراة بالإضافة لحضور 50 مشجعا لغزل المحلة على أن يجلس مشجعى غزل المحلة فى مدرج الدرجة الأولى يمين بالمقصورة الرئيسية لاستاد طنطا فيما يجلس مشجعى طنطا فى مدرج الدرجة الثالثة شمال المواجه لمستشفى طنطا الجامعى.
من جانبه أجرى مجلس إدارة غزل المحلة اتصالات مكثفة مع مسئولى طنطا من أجل التنسيق لدخول الجماهير الخاصة بغزل المحلة، فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور ياسر المعداوى مدير العلاقات العامة بنادى طنطا تسهيل كل العقبات الخاصة بدخول جماهير غزل المحلة، مؤكدا أن المباراة ما هى إلا مباراة كرة قدم بين أشقاء وأبناء بلد واحد.
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