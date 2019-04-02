شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والاتصالات يتفقدان استعدادات بطولة أمم أفريقيا باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لمتابعة سير العمل، وآخر الاستعدادات النهائية لجميع الاستادات التى سوف تستضيف فعاليات بطولة الأمم الأفريقية يونيو المقبل.

وتم استعراض الاستعدادت النهائية لاستاد القاهرة الدولى، من خلال التجهيزات الفنية، حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بربط جميع الاستادات المشاركة فى البطولة بشبكة من الألياف الضوئية مع السنترالات بما يتيح تغطية متميزة لخدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستادات، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة للبث التليفزيونى من خلال ربط جميع الاستادات مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) بشبكة من كابلات الالياف الضوئية، وذلك لتوفير البنية التحتية للبث التليفزيونى عالى الدقة، وجارى التفاوض على إنشاء شبكة واى فاي فى جميع الاستادات فى (المقصورة الرئيسية – منطقة الVIP – منطقة VVIP - منطقة السادة الإعلاميين) بما يضمن توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض فى تلك الأماكن.

وتعتمد أنظمة التقوية والشبكات التى تنفذها المصرية للاتصالات على تكنولوجيا الألياف الضوئية التى تتمتع بقدرات هائلة فى توفير خدمات الإنترنت بسعات كبيرة وسرعات عالية وكذا توفير خدمات الاتصالات بأعلى مستويات الدقة والجودة، كما أنها تتيح مميزات لاستيعاب أعداد المشجعين الكبيرة من عملاء الشركة فى المدرجات وذلك بما يساهم فى تعزيز إمكانيات تلك الاستادات من الناحية التقنية حيث إن تلك التجهيزات تعد أحد الدعائم الرئيسية لإنجاح المحافل الرياضية التى تحتضنها تلك الاستادات.

كما قام وزير الرياضة يرافقه وزير الاتصالات بجولة تفقدية لاستاد القاهرة شملت ملعب كرة القدم، والمدرجات، والمركز الإعلامى، والمرافق الملحقة بالاستاد.

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وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تلك المتابعات تأتى فى إطار حرص الدولة واهتمام القيادة السياسية ببطولة أمم أفريقيا 2019، وفى ظل المتابعات المستمرة، للمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يجرى العمل على قدم وساق من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا الحدث الأفريقى سيكون له عظيم الأثر على كل المستويات، لاسيما أنه يأتى بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة فى الاستادات والملاعب المقرر أن تستضيف البطولة، وهى كل من الدفاع الجوى، و السلام، والإسكندرية، والسويس، والاسماعيلية، بالإضافة إلى درة الملاعب الأفريقية والعربية استاد القاهرة الدولي الذى سوف يستضيف حفل اافتتاح البطولة التى تضم 24 منتخبا للمرة الأولى مقسمة إلى ست مجموعات.

ومن جانبه أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى إطار تكاتف جهود الدولة من أجل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر فى شهر يونيو المقبل بالصورة التى تليق بمكانة مصر ودورها الريادي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، موضحا أن الوزارة ستعمل على توفير الدعم الفنى والتقنى اللازم.

حضر اللقاء إبراهيم عبدالعال نائب محافظ القاهرة، اللواء علي درويش رئيس هيئة إستاد القاهرة الدولي، المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات للبنية التحتية، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.