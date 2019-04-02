شكرا لقرائتكم خبر عن "المكس" يستضيف مباراتى الاتحاد وبيراميدز وسموحة والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباراتى الاتحاد السكندرى وبيراميدز، وسموحة والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ29 لدورى القسم الأول، باستاد حرس الحدود "المكس" بدلا من استاد الجيش ببرج العرب. وتقام المباراتان يومى الخميس 11 والجمعة 12 أبريل الجارى على التوالى، بدون جمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المكس" يستضيف مباراتى الاتحاد وبيراميدز وسموحة والإنتاج الحربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.