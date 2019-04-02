شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عمرو السولية قبل موقعة برج عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع فيس بوك، بعيد ميلاد عمرو السولية لاعب وسط القلعة الحمراء، والذي يطفئ اليوم الشمعة رقم 30 .

وكتبت صفحة الأهلي:

نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا عمرو السولية. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.



عمرو السولية

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يحتفل، اليوم، عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ30، حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989، فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالأسكندريةن في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام .