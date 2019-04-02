نتابع ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد تجدد اشتعال صراع القمة، بين الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز، عقب انتهاء مباراة القمة بتعادل قطبي الكرة المصرية، وفوز بيراميدز ودخوله في سباق المنافسة على قمة ترتيب الدوري، وأصبحت المباريات المتبقية من الدوري بمسابقة مباراة الكأس لكل فريق، لحصد الثلاث نقاط وتصدر الترتيب.

المنافسة في الدوري المصري ليست على تصدر ترتيب جدول الدوري فقط، لكن هناك منافسة من نوع أخر تجرى بين الفرق المتوسطة للترتيب، للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وبالتالي ستكون الأسابيع المقبلة ذات طابع خاص تتسم بالمنافسة القوية بين جميع الفرق، إما في إطار السعي نحو اللقب وحمل الظرع، أو للحفاظ على فرص وحظوظ البقاء في دوري الأضواء.

أخر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

الزمالك لا زال متربعا على قمة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة ،فيما يحل النادي الاهلي في المركز الثاني من ترتيب جدول المسابقة برصيد 52 نقطة، ولا زال هناك مباريات مؤجلة للفريقين حيث أن كل فريق لعب ٢٣ مباراة فقط، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 51 نقطة ولعب خمسة وعشرون مباراة.

ارتفاع مستوى المنافسة على حمل درع الدوري الممتاز لهذا العام، جعل من متابعة مباريات الدوري وأخبار وتطور النتائج، من الأمور الهامة للشارع الرياضي، ويمكنكم متابعة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بشكل محدث من خلال هذا الموضوع، للتعرف على أخر ترتيب لجدول المسابقة.