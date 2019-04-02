"خناقات" شوبير ورئيس الزمالك عرض مستمر.. مرتضى هقعدك في بيتكم.. وشوبير: لا يستحق عناء الرد

كتب: أحمد أبوعقيل

رد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على الاتهامات الموجهة إليه من رئيس الزمالك، وحملة الهجوم الشرسة التي بدأت قبل أيام، قائلا، إنه «لا يستحق عناء الرد».

كان رئيس الزمالك قد نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أمس، وهاجم فيه شوبير بقوه واتهمه باتخاذ مواقفة سلبية ضد الزمالك، خلال مسابقة الدوري الحالية وهدده في حالة عدم ابتعاده عن نادي الزمالك، قائلا:"انا بقول لشوبير، بقولك تاني، انا قعدتك في البيت وهقعدك تاني، انت بتبلطج دلوقتي رسمي على جماهير الزمالك"، وتابع: "أحمد شوبير اللي زور انتخابات مجلس الشعب في طنطا المحترمة بيبلطج".

وأوضح شوبير أنه يتجاهل كل ما يقال على لسان رئيس الزمالك من هجوم، وأن علاقته بجماهير الزمالك كبيرة وقوية، وأنه يقوم بعمله الإعلامي بعيدا عن أي توجيه، فضلا عن أداء عمله كنائب لرئيس اتحاد الكرة دون أي تحيز، وبالتالى لن يرد على أي مهاترات من أي شخص.

ويتهم رئيس الزمالك، نائب رئيس الجبلاية بالتحيز لمصلحة الأهلى كونه لاعب سابق في النادي الأحمر.

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جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في صدام مع رئيس الزمالك، وقام شوبير بالدخول في صدام مع رئيس الزمالك خلال اجتماع سابق لاتحاد الكرة ووصل الأمر إلى خناقة واشتباك.

وتطورت خناقة رئيس نادي الزمالك لصدام عنيفة مع أحمد شوبير، تطورت لدرجة التطاول بالأيدي والسباب والشتائم فيما بينهما، حتى توجه «شوبير» لرئيس الزمالك، وقام بضربه أمام الجميع.

وبدأت المشادة عندما دخل رئيس الأبيض لغرفة الاجتماعات، وقام خالد مرتجي من الاجتماع قائلًا:"أنا مش هحضر الاجتماع والشخص ده موجود ويا بشمهندس هاني موقفنا انتوا عارفينه"، ليرد عليه رئيس الزمالك: «أنت مين أنت، قبل ما تتكلم عني رجعوا فلوس تركي، يا حرامية الساعات».

وغادر «مرتجي» على الفور، ولم يرد على تطاول رئيس الزمالك، ليدخل أحمد شوبير في مشادة مع رئيس الأبيض قائلًا: «بلاش الشتيمة دي أنت رئيس نادي كبير، كفاية كده مش هنسكت على اللي أنت بتعمله»، ليرد رئيس الزمالك، قائلًا: «أنت لك عين تتكلم، كل اللي حصل منك لتركي أنا عارفه بالحرف الواحد، أنت عامل فيها حر لو أنت عايش في الدور رجع الفلوس والهدايا لتركي، والله ما هسيبك أنت بتقبض من محمد كامل بتاع بريزنتيشن».

وتطورت المشادة الكلامية، لخناقات بالأيدي بين الطرفين، وسط حالة من الذهول للحضور، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.