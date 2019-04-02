نقل مباراتين بالدوري لإقامتهما بالمكس بدلا من برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، نقل مباراتين بالدوري لإقامتها على ملعب حرس الحدود "المكس".

وأعلنت المسابقات نقل مباراتي الاتحاد السكندري أمام بيراميدز، وسموحة أمام الإنتاج الحربي، ضمن الأسبوع الـ29 لملعب المكس، حيث كان مقررًا إقامتهما على ملعب برج العرب.

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وتقام المباراتان يومي الخميس 11 و الجمعة 12 إبريل الجاري على التوالي، وبدون جمهور.

ومن المقرر أن يتم غلق ستاد برج العرب بعد مباراة مساء اليوم الثلاثاء بين الإتحاد السكندري والأهلي بالأسبوع الـ27، لتجهيزه وإعادة تأهيله.

وطلب الاتحاد الإفريقي "كاف"، من اتحاد الكرة اختيار ملعب بديل لبرج العرب، لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية.