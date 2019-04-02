حسين الشحات يقود التشكيل المتوقع للأهلي ضد الاتحاد

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تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
حسين الشحات
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض مواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدير المباراة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وسيعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما سيكون عمرو الشناوي حكمًا رابعًا، وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - سعد سمير - محمد هاني (أحمد فتحي) في خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - صالح جمعة في خط الهجوم: جيرالدو - حسين الشحات - وليد أزارو الأهلي يدخل المباراة في المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - سعد سمير - محمد هاني (أحمد فتحي)
في خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - صالح جمعة
في خط الهجوم: جيرالدو - حسين الشحات - وليد أزارو
الأهلي يدخل المباراة في المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 52 نقطة، جمعها على مدار 23 جولة، محققًا الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 4 مباريات بينما تلقى 3 هزائم.
في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري مواجهة الثلاثاء في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، جمعها على مدار 26 جولة، محققا الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 11 مباراة، بينما تلقى 8 هزائم، كان آخرها في الجولة الـ20 أمام الإسماعيلي بتاريخ 28 يناير الماضي.
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