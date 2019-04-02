شكرا لقرائتكم الخليج 365.. خناقة التوأم تعيد باسم مرسي لـ«البيت»... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق سموحة، بقيادة حسام حسن، فسخ عقد باسم مرسي مهاجم الفريق المعار من نادى الزمالك، بعد دخوله فى مشادة مع التوأم.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن فسخ عقد باسم مرسي مع سموحة، لا يعنى عودة اللاعب للقلعة البيضاء، حيث لن يكون فى إمكانه التواجد إلا بعد انتهاء الموسم الحالى.

أوضح المصدر أن حالة باسم مرسى تشابه حالة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، بعد فسخ عقده مع نادى أحد السعودى، وعاد للقاهرة لكن لم يشارك مع الأحمر بسبب غلق القيد وعدم تواجده بقائمة فريقه الأصلى.

أضاف المصدر الزملكاوى، أن باسم مرسى سيتواجد فى المنزل حال فسخ عقده مع سموحة، لحين انتهاء الموسم الحالى، ليصبح مصيره بعدها فى يد مسئولو الزمالك سواء بقيده بقائمة الموسم الجديد أو رحيله لنادى آخر.