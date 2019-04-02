شكرا لقرائتكم زيدان يدافع عن اختيار حراسة نجله لمرمى ريال مدريد ورحيل فاران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد، عن اختيار نجله لوكا لحراسة المرمى أمام هويسكا بالجولة الأخيرة من الليجا قائلا: أنهتم اختياره بناءً على إمكانياته مثل كارفخال، لقد مر عبر الأكاديمية وبعد سنوات عديدة كان يستحق مكانة لا يهمنى أولئك الذين يظنون هذا القرار شخصيًا ".

وأضاف مدرب الريال خلال مؤتمر صحفى، أنه سيقوم بعدد من التغييرات فى تشكيل فريقه ريال مدريد أمام فالنسيا فى المباراة التى ستجمع الطرفين مساء غداً الأربعاء فى الدورى الإسبانى "الليجا".

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وأكد مدرب المرينجى أنه يسعى لنجاح جديد مع فريقه قائلا: "ما فكرت فيه من 9 أشهر أفكر به الأن، أريد تحقيق النجاح مع ريال مدريد بتطوير الفريق وطريقتى فى العمل، دائماً هناك مجال للتحسن وهذا هو المهم".

كما رفض زيزو فكرة رحيل فاران، مؤكدا أنه يسعى لعمل إعادة هيكلة الفريق نهاية الموسم، لكن التوقيت غير مناسب للإعلان عن هذه الأمور لاحترامه الكامل للاعبين مضيفا: "علينا أن ننهى الموسم أولا ثم سنرى هذا الأمر".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى الإسبانى برصيد 57 نقطة خلفاً للمتصدر برشلونة برصيد 69 نقطة ثم الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 59 نقطة.