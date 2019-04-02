شكرا لقرائتكم موعد مباراة إنبى والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق إنبى نظيره الإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة مهمة للفريقين لاسيما بعد تعادل الفريق البترولى مع الإسماعيلى سلبيًا فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع النجوم بهدف لكل فريق.

موعد مباراة إنبى والإنتاج الحربى

موعد مباراة إنبى والإنتاج الحربى فى تمام الخامسة مساء اليوم ويحتل إنبى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.

Advertisements

واجتهد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على معالجة الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها لاعبوه وكانت سببًا فى اهتزاز شباكه بـ33 هدفًا فى 26 مباراة قبل مباراة الليلة لضمان العودة لقطار الانتصارات لضمان إنهاء الموسم فى المربع الذهبى، ولعب الإنتاج الحربى مباراتين وديتين فى فترة توقف الدورى الأولى خسرها من بيراميدز 5-4 والثانية فاز خلالها على بتروجت 2-1، وستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول للإنتاج الحربى هذا الموسم بدون الحارس عامر عامر الذى تعرض للإصابة بجزع فى الركبة خلال مران الفراعنة وأجرى جراحة يغيب على أثرها طيلة ثلاثة شهور وسيمنح مختار الفرصة لأحمد يحيى لحراسة عرين الإنتاج .

موعد مباراة إنبى والإنتاج الحربى، يتمسك على ماهر المدير الفنى لإنبى بقدرة لاعبيه على الهروب من دوامة الهبوط التى تحاصرهم بشدة حيث طالبهم بالتركيز وتلافى الاخطاء الدفاعية واستغلال الفرص التهديفية لضمان حصد النقاط الثلاث من أنياب الإنتاج الحربى.

القنوات الناقلة لمباراة إنبى والإنتاج الحربى

موعد مباراة إنبى والإنتاج الحربى ستذاع على قناة أون سبورت والنيل الرياضية ويسبق المباراة استديو تحليلى للتحدث عن فرص الفوز وحظوظ كلا الفريقين فى اللقاء.