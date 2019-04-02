موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري اليوم الثلاثاء 2/4/2019 في الدوري العام/تشكيل الأهلي المتوقع...

تقام مباراة الإتحاد السكندري والأهلي اليوم في تمام الساعة 7,30 مساءاً، علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، حيث يدخل الأهلي المباراة باحثاً عن تعويض خسارته، من الإتحاد في الدور الأول بأربع أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ويسعي الأهلي للفوز بالمباراة للحصول علي الثلاث نقاط خاصاً بعد تعادله مع الزمالك سلبياً، وإستمرار الفارق بين الأهلي والزمالك، حيث يحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب جدول الدوري برصيد 54 نقطة، والأهلي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ويحل الأهلي ضيفاً علي نادي الإتحاد السكندري، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة، ويلتقي الفريقين في إطار مباريات الإسبوع ال27 من مسابقة الدوري العام المصري.

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خطة المدير الفني للأهلي أمام الإتحاد

يحاول المدير الفني للأهلي “لاسارتي” الفوز بالمباراة اليوم، بالدفع بأكثر من لاعب ممن لم يشاركوا بشكل مستمر في مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة مثل “حسين الشحات- حيرالدو- ياسر إبراهيم- صالح جمعة”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 2/4/2019 في تمام الساعة 7,30 مساءاً بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة قناة أون سبورت وقناة النيل للرياضة.

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التشكيل المتوقع للأهلي