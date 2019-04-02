موعد مباراة “برشلونة ومانشستر يونايتد” في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا  الذهاب والعودة.....

ننشر اليكم موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد القادمة في دوري أبطال أوروبا، سيواجه نادي برشلونة الإسباني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا بناءً على القرعة التي أُجريت، وستكون هذه المباراة واحدة من المباريات الأوروبية القوية التي ينتظرها جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وسوف نوضح لكم موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في إطار جولات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى دورى ابطال اوروبا

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، وبعد أن تقدم الريدز في المباراة الأخيرة التي جمعته بنادي بايرن ميونخ والتي على أساسها تمت القرعة، وتأهل الريدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد تأكد اليوم موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد المنتظرة.

ومن المقرر أن يبدأ دور الثمانية أو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الشهر القادم أي شهر أبريل المقبل، وستكون المباريات المتاحة في ربع نهائي أوروبا قوية جدًا، وعلى رأس الفرق الموجودة فريق برشلونة الذي استطاع الفوز في خمسة مباريات منذ أن انطلقت البطولة، وتعادل في ثلاثة مباريات، ولم يخسر في أي مباراة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

سيكون موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا يوم الأربعاء العاشر من أبريل 2019، على ملعب كامب نو في حين ستكون مباراة العودة من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى يوم 17 من نفس الشهر.

القنوات الناقلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وسوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية إتش دي بنقل هذه المباراة، وذلك لأنها القناة التي استطاعت الحصول على حق بث دوري أبطال أوروبا لموسم 2019.

وإليكم كافة المباريات التي ستنعقد في دوري أبطال أوروبا لربع النهائي:

سيواجه أياكس أمستردام فريق اليوفنتوس.

سيواجه ليفربول فريق بورتو.

سيواجه توتنهام مانشستر سيتي.

سيواجه برشلونة مانشستر يونايتد.

والجدير بالذكر ان الفائز من مباراتي الذهاب والعودة من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد سوف يقابل الفائز من مباراتي ليفربول وبورتو في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا فما هي توقعاتكم لهذه المباراة .