كتب: أحمد أبوالليل شن رئيس نادي الزمالك هجوما شديد على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مؤكدا أنه يمارس البلطجة ضد القلعة البيضاء. Advertisements وقال رئيس الزمالك فيديو سجله من داخل نادي الزمالك ونشره على حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب": "أحمد شوبير اللي زور انتخابات مجلس الشعب في طنطا المحترمة بيبلطج". وأضاف: "انا بقول لشوبير، بقولك تاني، انا قعدتك في البيت وهقعدك تاني، انت بتبلطج دلوقتي رسمي على جماهير الزمالك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يتوعد شوبير: متبلطجش وإلا هقعدك في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.