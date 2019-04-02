مايويذر سيعود بـ"النزال الأسطوري"

فتح والد الملاكم الأميركي فلويد مايويذر الباب بقوة أمام عودة ابنه المعتزل إلى حلبة الملاكمة، ولم يستبعد أن تكون بوابة العودة بمواجهة "أسطورية"، أو "عندما يجد الرجل المناسب" لمنازلته.

وكان مايويذر البالغ من العمر 42 عامًا، قد أعلن اعتزاله الملاكمة نهائيا بعد فوزه على كونور مكغريغور في أغسطس 2017 في "نزال القرن" وكان قد حقق 50 فوزا، دون أي خسارة.

لكنه عاد إلى الحلبة في ديسمبر 2018 لخوض معركة ضد الملاكم الياباني تينشين ناسوكاوا، ومنذ ذلك الحين تتردد إمكانية تنظيم مباراة عودة قد تكون أمام الفلبيني ماني باكياو، الحائز على لقب وزن المتوسط...