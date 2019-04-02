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نور الشربينى وعلى فرج لاعبا شهر مارس بعد حصد بطولة العالم للاسكواش

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كتبت أسماء عمر

كشف الاتحاد الدولى للاسكواش "psa" عن لاعبى شهر مارس الماضى، حيث تم اختيار على فرج لاعب وادى دجلة والمصنع الأول عالمياً، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية للسيدات.


وكان على فرج قد نجح فى التتويج ببطولة العالم للاسكواش، التى استضافتها شيكاغو الأمريكية بداية مارس الماضى، وذلك عقب تغلبه على مواطنه طارق مؤمن فى المباراة النهائية.

فيما نجحت البطلة المصرية نور الشربينى فى حصد لقب بطولة العالم للمرة الثالثة فى تاريخها، عقب تغلبها فى المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب المضنفة العالمية الثالثة،...

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