الزمالك يواجه المصري 11 أبريل بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في الجهاز الإداري بنادي الزمالك، عن أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أخطرتهم بأنه تم تحديد يوم 11 أبريل موعدًا لمباراة المصري ضمن الجولة 28 من عمر الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقتٍ سابق أن المباراة سَتُقام أحد يومي 10 أو 11 أبريل قبل أن يتم حسم الأمور بأن تكون يوم 11.

ويتأهب الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء لحساب المباراة المؤجلة من الجولة 24 من عمر الدوري، على أن تُسافر بعدها بعثة الفريق إلى المغرب لمواجهة حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.