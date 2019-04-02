لاسارتي يحسم مصير ثنائي الأهلي من مباراة صنداونز الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحسم المدير الفني لفريق الأهلي مارتن لاسارتي، موقف ثنائي الفريق هشام محمد وحمدي فتحي من المشاركة في مباراة صنداونز بطل جنوب إفريقيا عقب مباراة الأحمر مع الاتحاد السكندري بالدوري.

وكان الثنائي قد غابا عن الأهلي خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، فإن لاسارتي سيحسم مصير الثنائي من السفر مع بعثة الفريق بعد مباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها اليوم الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف.

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وكان الثنائي قد شاركا في تدريبات الكرة مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد على أن يكون قرار سفرهم إلى جنوب إفريقيا في يد المدرب الفني.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا يوم الأربعاء ظهرًا لمواجهة صنداونز يوم السبت لحساب ذهاب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال الإفريقي.

وستتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا ظهر الأربعاء على متن طائرة خاصة على أن يترأس البعثة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة.