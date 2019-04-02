أخر التطورات في إصابة شريف إكرامي

قطع شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي. ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي علي أن يتحدد موعد البدء في تنفيذ برنامجه البدني والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي . وتعرض إكرامي لإصابة في بمزق في عضلة السمانة، وخضع لبرنامج علاجي، وقطع مرحلة كبيرة في البرنامج التأهيلي في طريق العودة من جديد للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية. وحصل لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة الاتحاد على راحة اليوم، وفقا لقرار الجهاز الفني.

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