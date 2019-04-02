راحة سلبية للاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء الاتحاد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد السكندري راحة اليوم من المران. ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري العام. وحصل جميع اللاعبين المتواجدين في القاهرة على راحة، على أن يستكملوا برنامجهم التدريبي والعلاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها، ووفقا للبرنامج الذي سيحدده الجهاز الفني.

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