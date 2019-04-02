زوبيزاريتا يغازل آرسنال

يدرس المدير الرياضي الحالي لأولمبك مارسيليا، أندوني زوبيزاريتا، الرحيل عن النادي الفرنسي لشغل نفس المنصب في آرسنال الإنجليزي، بحسب ما نشرت الثلاثاء صحيفة ليكيب الرياضية.
وبحسب الصحيفة، تأزم وضع زوبيزاريتا بعد فشله في وضع بصمته داخل مارسيليا الذي يبتعد عن الهدف المعلن منذ بداية الموسم وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وأشارت إلى أن مستقبل الحارس السابق لبرشلونة أصبح في يد مدرب الفريق، رودي غارسيا، المسؤول الأكبر عن الجانب الرياضي بالنادي الفرنسي وعن تنظيم فرق الناشئين.
وبحسب ليكيب فإن زوبيزاريتا (57 عاماً) لا يشارك في القرارات المصيرية التي توضح توجه مارسيليا الرياضي ولا كذلك في الصفقات الكبرى.
وفي هذا الإطار، كشفت أن المسؤول الرياضي لأثلتيك بلباو وبرشلونة سابقاً أبلغ محيطه بأنه يخطط لبدء مرحلة جديدة في لندن.
وأشارت إلى أنه وضع آرسنال كأولوية، بعدما قرر مونشي العودة إلى إشبيلية وتجديد مارك أوفرمارس مع أياكس أمستردام.
وأضافت أن نادي “المدفعجية” يعد مناسباً لزوبيزاريتا، خاصة وأنه سبق وعمل مع المسؤول بالقطاع الرياضي بداخله، راؤول سانليهي، في برشلونة، وكذلك مع مدربه، أوناي إيمري، في أتلتيك بلباو.
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