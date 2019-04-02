عروض مغرية لكوتينيو من كبار أوروبا

تتواصل كبرى أندية القارة الأوروبية مع نجم الوسط البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو، للانتقال إلى صفوفها الصيف المقبل، بعد فشله في التأقلم على الأجواء في برشلونة ما أدى إلى تراجع مستواه داخل المستطيل الأخضر.

وبحسب ما نشرته الثلاثاء صحيفة سبورت الرياضية الإسبانية فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يراهن على التعاقد مع نجم ليفربول السابق للعب إلى جانب مواطنه وزميله بالمنتخب، نيمار دا سيلفا، الأمر الذي سيرفع من مستوى الفريق الذي لايزال يحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وبالمثل تواصل تشيلسي الإنجليزي مع محيط اللاعب صاحب الـ26 ربيعاً، لمعرفة موقفه في الموسم المقبل، خاصة وأنه يسعى لتعويض رحيل محتمل للبلجيكي إدين هازارد.

ويمتلك كوتينيو الخبرة اللازمة في البريميير ليغ، البطولة التي احترف فيها لخمسة مواسم مع “الريدز”، لذا فإنه سيكون خير بديل لهازارد، المطلوب في ريال مدريد.

كما أضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد أيضاً مهتم بتقديم عرض لكوتينيو إذا ما تأكدت رغبته في الرحيل عن القلعة الكاتالونية.