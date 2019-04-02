ميسي يحافظ على صدارة قائمة الحذاء الذهبي

يواصل المهاجم الأرجنتيني لنادي برشلونة، ليونيل ميسي، الانفراد بقائمة هدافي الدوريات الأوروبية، والتي يحصل المتوج بها على جائزة الحذاء الذهبي، متفوقاً بثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه، الفرنسي الشاب كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقاد ميسي فريقه السبت الماضي للفوز بثنائية نظيفة في دربي كاتالونيا على إسبانيول حملت توقيعه رسمياً بحسب تقرير حكم المباراة، لكن لم يتم تسجيل الهدف الأول لصالحه بعد من قبل صحيفة ماركا المقيدة لدى هيئة “وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية” المسؤولة عن منح الحذاء الذهبي، لذا فإنه رفع رصيده حتى الآن بهدف وحيد ليصل إلى 30 هدفاً حتى الآن.

وذكرت الصحيفة المدريدية ذائعة الصيت أنها تعيد تقييم أحقية تسجيل الهدف باسم ميسي من عدمه، إذ نفذ “البرغوث” ركلة حرة مباشرة على طريقة بانينكا، لامست فيها الكرة رأس فيكتور سانشيز لاعب الخصم قبل أن تعانق شباك إسبانيول.

وحتى الآن يمتلك ميسي في جعبته 30 هدفاً، قد تزيد إلى 31 حال احتساب الهدف المثير للجدل.

ويحل مبابي وصيفاً بعدما سجل هدف فوز فريقه في الدوري أمام تولوز الأحد، ليصل إلى 27 هدفاً، بينما يأتي كوالياريلا بعيداً عنهما في الترتيب الثالث بـ21 هدفاً، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) بـ19 هدفاً.

وفيما يلي قائمة السباق نحو جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2018-19:

1- ليونيل ميسي 30 هدفاً (60 نقطة).

2- كليان مبابي (باري سان جيرمان) 27 هدفاً (54 نقطة).

Advertisements

3- فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) 21 هدفاً (42 نقطة).

4- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 19 هدفاً (38 نقطة).

– كريستوف بياتيك (ميلان) 19 هدفاً (38 نقطة).

– سرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) 19 هدفاً (38 نقطة).

– روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 19 هدفاً (38 نقطة).

9- لويس سواريز (برشلونة) 18 هدفاً (36 نقطة).

جدير بالذكر أن ميسي (31 عاماً) توج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في دوريات القارة الأوروبية خمس مرات، منها آخر نسختين، ويتفوق على كرسيتيانو الذي توج بها أربع مرات.