زيدان يرفض رحيل فاران عن “الملكي”

أبدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رغبته في عدم رحيل مواطنه رافائيل فاران عن صفوف النادي “الملكي” بنهاية الموسم، مؤكداً أنه يريد بقاءه، مشيراً إلى أن المدافع الدولي لم يبلغه بنيته الرحيل في موسم الانتقالات الصيفية.

وصرح زيدان خلال مؤتمر صحافي قبل تدريب الفريق الثلاثاء عشية مواجهة فالنسيا على ملعب ميستايا في الليغا، متحدثاً بشأن التقارير المنتشرة حول قلب الدفاع الفرنسي خلال الأسابيع الأخيرة والتي تؤكد نيته الرحيل: “لا أريد ريال مدريد بدون فاران، إنه لاعب شاب وتتبقى له الكثير من الأعوام الجيدة وهو يقوم بعمل جيد”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “فاران لم يبلغني بشيء وأريده أن يبقى.. هناك الكثير من الأنباء التي تتحدث عن عدم شعوره بالسعادة، هذه أمور تتعلق بحياة اللاعبين، لكني أراه بحالة جيدة، لم يقل لي شيئاً، والأهم أن يبلغني لكنه يعلم أنه يلعب في أفضل ناد في العالم وتوج معه بالعديد من الألقاب”.

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كما دافع زيدان عن ظهير الفريق، البرازيلي مارسيلو، وبرر انخفاض مستواه إلى عدم اللعب بشكل مستمر، وقال: “مارسيلو لعب قليلاً في الفترة الأخيرة، أحبه كثيراً كشخص وكلاعب، ما قام به هنا أمر مدهش حتى الآن”.

وأضاف زيدان: “أريد أن يلعب مارسيلو كثيراً من الآن، وحتى نهاية الموسم دون الانتقاص مما فعله ريجيلون الذي سيلعب أيضاً”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الليغا ويريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة خاصة مع تراجع حظوظه في نيل اللقب، لابتعاده بـ12 نقطة عن غريمه برشلونة، الذي أطاح به من نصف نهائي كأس الملك.