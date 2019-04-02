الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي لليد

يبدأ الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته في المغرب؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك والمقرر لها الخميس بكأس السوبر الإفريقي. الخميس بكأس السوبر الإفريقي. ووصلت بعثة الفريق إلى مدينة كازابلانكا، ومنها إلى مدينة وجدة التي تستضيف المباراة والتي من المقرر أن تقام الخميس القادم. وأنهى هاني النجدي مدير الفريق الترتيبات الخاصة بتدريبات الفريق ، وحجز إحدى الصالات لخوض المران المسائي؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة.

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