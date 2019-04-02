بايرن ميونيخ يقترب من ضم قاهر ريال مدريد

أقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من ضم حكيم زياش نجم فريق أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بايرن ميونيخ في مفاوضات متقدمة مع أياكس أمستردام بشأن المغربي حكيم زياش، حيث يسعى النادي لضم اللاعب وحسم الصفقة سريعًا. حيث يسعى النادي لضم اللاعب وحسم الصفقة سريعًا. وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين الناديين في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي. Advertisements ويعيش زياش فترة تألق كبيرة مع فريقه أياكس بعد صعود الفريق إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، على حساب ريال مدريد حامل اللقب، بعدما الفوز عليه برباعية مقابل هدف في عقر داره ملعب "سانتياجو بيرنابيو". وسجل زياش صاحب الـ٢٦ عامًا ١٦ هدف مع فريقه الهولندي وصنع ١١ بجميع المسابقات.

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