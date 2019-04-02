موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

ضرب فريق الاتحاد موعدًا مع النصر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك بعد تأهل العميد على حساب الباطن والنصر على حساب الجيل في الدور ربع النهائي أمس.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في كأس خادم الحرمين

ستقام مباراة الاتحاد والنصر يوم 27 أبريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) وسيتأهل الفريق الفائز إلى المباراة النهائية بالبطولة لملاقاة الفائز من

مباراة الهلال مع " الوحدة أو التعاون ".وفاز الاتحاد على الباطن برباعية مقابل ثلاثية أهداف في المباراة المثيرة التي جمعتهما امس لحساب الدور ربع النهائي على ملعب ( الجوهرة المشعة ) بينما تأهل فريق النصر على حساب الجيل بعد الفوز عليه برباعية دون رد.