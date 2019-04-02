تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق الذي من المقرر أن يخوض به لقاء الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء اليومعلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، سعد سمير، محمد
خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة "ناصر ماهر"
خط الهجوم: مروان محسن، وجيرالدو، ورمضان صبحي".
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة خلف الزمالك المتصدر حتى الآن بفارق نقطتين، فيما يتواجد فريق الاتحاد في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.
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