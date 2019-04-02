موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم والقنوات الناقلة

يحل مساء اليوم الثلاثاء فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال بملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". موعد مباراة برشلونة وفياريال تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمبارة برشلونة وفياريال تذاع مباراة برشلونة وفياريال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق رؤوف خليف. ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 69 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

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