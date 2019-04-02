تعرف على موعد وصول طاقم الحكام البرتغالي لمباراة الزمالك وسموحة

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن موعد وصول طاقم الحكام البرتغالي الذي يدير لقاء الزمالك وسموحة غدا بالدوري الممتاز. لقاء الزمالك وسموحة غدا بالدوري الممتاز. قال المصدر، إن طاقم الحكام سيصل القاهرة في تمام الثانية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، موضحا أن طائرة الطاقم أقلعت من البرتغال.

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