الأهلي يطير إلى جنوب أفريقيا..غداً

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد السكندري راحة اليوم من المران.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري العام.

وحصل جميع اللاعبين المتواجدين في القاهرة على راحة، على أن يستكملوا

Advertisements

برنامجهم التدريبي والعلاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها، ووفقا للبرنامج الذي سيحدده الجهاز الفني.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم، عقب انتهاء مواجهته أمام الاتحاد السكندري التي تقام في السابعة والنصف مساء على استاد برج العرب، في

إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري العام.

وتتوجه بعثة الفريق ظهر غدٍ الأربعاء إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة؛ لمواجهة صن داونز يوم 6 أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد بدأ معسكره في الإسكندرية يوم الخميس الماضي، وخاض الفريق مباراة الزمالك يوم السبت، ويلعب مع الاتحاد اليوم على أن يعود إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة؛ استعدادا للسفر ظهر غدٍ إلى جنوب إفريقيا.