موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

يحل مساء اليوم الثلاثاء فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ولفرهامبتون بملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
موعد مبارة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون فيتمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ،
والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،
والساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
تذاع مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2، بتعليق علي محمد علي.
ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز المركز الخامس برصيد 61 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 44 نقطة.
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