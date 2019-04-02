مارتن لاسارتي يحسم موقف ثنائي الأهلي من رحلة صن داونز

يحسم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثنائي؛ هشام محمد وحمدي فتحي، من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب

أفريقيا عقب انتهاء مباراة الاتحاد التي تقام مساء، اليوم الثلاثاء.

شارك هشام محمد وحمدي فتحي في تدريبات الكرة مع

مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد، ويتوقف سفرهما مع البعثة على قرار المدير الفني.

ويستعد الأهلي للسفر ظهر، غدا الأربعاء، إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة خالد الدرندلي، أمين الصندوق.