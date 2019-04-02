يحسم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثنائي؛ هشام محمد وحمدي فتحي، من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوبأفريقيا عقب انتهاء مباراة الاتحاد التي تقام مساء، اليوم الثلاثاء.
شارك هشام محمد وحمدي فتحي في تدريبات الكرة مع
ويستعد الأهلي للسفر ظهر، غدا الأربعاء، إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة خالد الدرندلي، أمين الصندوق.
كانت هذه تفاصيل خبر مارتن لاسارتي يحسم موقف ثنائي الأهلي من رحلة صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.