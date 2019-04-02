اونلاين | ( Al Ahly ) مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اون لاين بث مباشر الاسطورة لايف اليوم 2 ابريل 2019

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( Al Ahly ) مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اون لاين بث مباشر الاسطورة لايف اليوم 2 ابريل 2019

يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 ، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر.

( Al Ahly ) مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اون لاين بث مباشر الاسطورة لايف اليوم 2 ابريل 2019

يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل خطف صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت على أقل تقدير من فريق الزمالك صاحب الصدارة حالياً، ولا شك أن فريق الأهلي قد أضاع منه فرصة مثالية للغاية لاعتلاء صدارة جدول الترتيب، وذلك عقب اكتفائه بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، مما جعل فريق الزمالك يُحافظ على صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين أيضاً عن المارد الأحمر.

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( Al Ahly ) مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اون لاين بث مباشر الاسطورة لايف اليوم 2 ابريل 2019

على الجانب المقابل يبدو فريق الاتحاد السكندري في وضعية طيبة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الاتحاد السكندري يتواجد حالياً في المركز السابع في جدول الترتيب، مما سوف يجعله يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس فريق الأهلي الباحث عن الصدارة واللقب في نهاية المطاف.

( Al Ahly ) مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اون لاين بث مباشر الاسطورة لايف اليوم 2 ابريل 2019

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

( Al Ahly ) مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اون لاين بث مباشر الاسطورة لايف اليوم 2 ابريل 2019