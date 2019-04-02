رياضة | الشرطة تهدد "كروزه" الذي تفوق على ميسي ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة تهدد "كروزه" الذي تفوق على ميسي ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق فيردر بريمن الألماني مهددًا بفقدان أحد نجومه البارزين بنهاية الموسم الجاري، في ظل المستجدات القضائية الأخيرة التي ألزمت النادي بالمشاركة في تكاليف تأمين مباريات الفريق.

ونجح ماكس كروزه نجم فيردر بريمن في تسجيل، وصناعة أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الشهر الماضي، مما جعله جعله متفوقاً على ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بات مستقبله مع النادي في خطر بسبب الحكم القضائي الأخير.

وتمكن المهاجم الألماني خلال شهر مارس الماضي من تسجيل ستة أهداف، والمساهمة في صناعة ثلاثة أهداف أخرى. ولم يتمكن أي لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من تحقيق هذا الرقم، خلال الشهر نفسه.

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وجاء في المركز الثاني خلف كروزه، نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، بتسجيله ستة أهداف أيضاً خلال هذه الفترة لكنه لم يساهم سوى بصناعة هدف واحد فقط. نجم ريال مدريد كريم بنزيمة جاء في المرتبة الثالثة بتسجيله ثلاثة أهداف، وصناعة ثلاثة أخرى. وفيما جاء هداف بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، في المرتبة الرابعة بستة أهداف، كانت المرتبة الخامسة من نصيب الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا يتيمًا.

وكان كروزه (31 عاماً) قد قاد بريمن إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا" بعد فوزه على ضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليبقي على آمال الفريق في خوض منافسات الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

لكن سعادة الفوز على ماينتز لم تستطع أن تتخطى خيبة الأمل بخسارة النادي لحكم قضائي في المحكمة الإدارية الاتحادية بلايبزيج يوم الجمعة الماضي، بشأن تحمل النادي جزءًا من التكاليف المالية لعناصر الشرطة الإضافية في المباريات "عالية الخطورة" لنادي فيردر بريمن.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن هذه التكاليف تصل إلى مليون يورو سنوياً، لكن يبدو أن هذه التكاليف الإضافية على النادي باتت حجر عثرة في المفاوضات حول تمديد عقد كروزه، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري؛ إذ نقلت الصحيفة الألمانية عن مدير النادي هوبرتوس هيس غرونيفالد قوله إنه سيكون من المستحيل على النادي تحمل الكثير من الأعباء المالية، ومنها دفع راتب كروزه السنوي البالغ 3.5 مليون يورو، بعد هذا الحكم القضائي.