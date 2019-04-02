رياضة | الشرطة الإنجليزية تحقق في واقعة بيكفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإنجليزية تحقق في واقعة بيكفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحقق شرطة نورثمبريا في الحادثة المزعومة المتعلقة بأوردان بيكفورد حارس مرمى فريق إيفرتون الإنجليزي، ومنتخب إنجلترا.

لعب بيكفورد دور البطولة عندما وصلت إنجلترا إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم في الصيف الماضي، بروسيا 2018.

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يبدو أن مقطع الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض لاعب إيفرتون، البالغ من العمر 25 عامًا، والمتورط في مشاجرة في أحد الشوارع.

وقال متحدث باسم الشرطة: تلقت الشرطة تقريرا عن اضطراب شارك فيه مجموعة كبيرة من الأفراد في طريق تونستول، سندرلاند.

وزاد: التحقيقات جارية لتحديد الظروف المحيطة بالحادث وتحديد مكان المشاركين، لا يُعتقد أن أحداً قد أُصيب بجروح خطيرة ولم تتم أي اعتقالات.