رياضة | صدام ناري منتظر بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام ناري منتظر بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ اليوم مواجهات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا للشباب، كما هو الحال دائمًا، تلعب المباريات من لقاء واحد، ليتأهل الفائز للدور التالي بينما يودع الخاسر المسابقة.

برشلونة وريال مدريد هما الناجيان الوحيدان من كرة القدم الإسبانية، خلال الموسم الجاري، بعدما ودعت كل الفرق الإسبانية المسابقة.

يواجه أزولجرانا، أبطال عامي 2014 و 2018 ، أولمبيك ليون الفرنسي في ملعب مينيستادي.

في حالة النجاح، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يمر فيها البارسا إلى المرحلة الرابعة على التوالي والرابعة في أخر 6 نسخ.

وجاء جدول المباريات كما يلي..

الثلاثاء 2 أبريل

بورتو – متيولاند.

برشلونة – ليون.

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الأربعاء 3 أبريل

تشيلسي - دينامو زغرب.

هوفنهايم- ريال مدريد.

نصف النهائي

الجمعة 26 أبريل

الفائز هوفنهايم- مدريد ضد الفائز بورتو - متيولاند.

الفائز برشلونة - ليون ضد الفائز تشيلسي - دينامو زغرب.

النهائي

الاثنين، 29 أبريل.