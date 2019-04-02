رياضة | مدافع ريال مدريد يرفض مانشستر يونايتد من أجل "رونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد يرفض مانشستر يونايتد من أجل "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني الانتقالت إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فاران يتجه إلى رفض العرض المقدم له من جانب مانشستر يونايتد، من أجل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحدث مع زميله السابق في ريال مدريد (فاران)، من أجل الانتقال إلى السيدة العجوز في الموسم المقبل.

يذكر أن فاران يحظى باهتمام من جانب ليفربول، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، إلى جانب يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

زيدان ينفض الغبار عن صانع ألعاب ريال مدريد

استفاد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني من عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق خاصة المجمدين على دكة البدلاء في عهد سانتياجو سولاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه رغم عدم فتح باب الانتقالات الصيفية حتى الآن، إلا أن ريال مدريد حصل على أول توقيع في الموسم الحالي عقب قدوم زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المميز الذي قدمه إيسكو خلال أول مباراتين بولاية زيدان الثانية ضد سيلتا فيجو وهويسكا، جعله يظهر وكأنه صفقة جديدة للميرنجي.

ونجح اللاعب الإسباني في تسجيل هدفين، رغم أنه مر بموسم صعب على مقاعد بدلاء ريال مدريد إثر تعرضه للتهميش من قبل الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدرب السابق، سواء بسبب الإصابة أو بقرار فني.

وأوضحت أن عددًا محدودًا من الجماهير فقط من توقع رؤية هذه النسخة المميزة من إيسكو بالموسم الحالي، ولكن عودة زيدان أزالت الغبار عن موهبته، وجعلته يظهر وكأنه شخص جديد في صفوف الميرنجي.

ليونيل ميسي الأعلى أجرا في العالم (اعرف دخله السنوي والشهري)

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني التفوق على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإطالي في حجم الدخل السنوي لكل لاعب.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في العالم بواقع 130 مليون يورو سنويًا.

ويتجاوز الدخل الشهري لميسي 10 ملايين يورو، وذلك من خلال الراتب الذي يحصل على برشلونة من برشلونة، بالإضافة إلى المكافآت وعقود الرعاية.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني بدخل سنوي يصل إلى 113 مليون يورو، حيث إن النجم البرتغالي رفع قيمة راتبه السنوي 10 ملايين يورو، بعد الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الحالي.

وحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، على المركز الثالث بـ91.5 مليون يورو سنويا، وذلك رغم أنه ما يزال 27 عامًا ولكنه اقترب من حاجز الـ100 مليون، كما يواصل منحنى دخله في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة إلى الفارق الكبير في الدخل السنوي بين نيمار والفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع بـ44 مليون يورو، موضحة أنه حصل على راتب أعلى بعد أن قرر هذا الموسم عدم الانتقال إلى برشلونة.

أما الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، فجاء في المركز الخامس بدخل سنوي يبلغ 40.2 مليون يورو.

جوارديولا يدافع عن نجوم مانشستر سيتي

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دافع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن عقلية لاعبي السيتزينز هذا الموسم، واستمرارهم حتى الآن في المنافسة على كل الألقاب الممكنة، وأوضح أنه سينتهج مبدأ المداورة في لقاء كارديف المقبل بالدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الآن لا يوجد لدينا خيار، كل مباراة أمامنا سيكون علينا الفوز بها فقط، من أجل ألا نفقد فرصة حصد لقب البريميير ليج".

وأضاف جوارديولا: "لهذا السبب يظهر علينا الضغط في بعض المباريات، ومن الضروري أن نقدم أفضل ما لدينا، لا يوجد شيء حول عقلية اللاعبين، فهم مستمرون فيما يفعلوه من الموسم الماضي، اللاعبون ليسوا أغبياء، نحن نحاول الوصول لشيء صعب".

وتابع جوارديولا: "الطريقة التي بدأنا بها أمام فولهام أوضحت أننا نريد الفوز، أمامنا الآن كارديف، ونحن نستعد جيدا الآن، وسنذهب من أجل الفوز، واللاعبون جاهزون معنويا، وبدنيا".

وأوضح أن فرناندينيو لا يزال أمامه بعض الوقت للعودة للمشاركة أساسيا بسبب عودته مؤخرا من إصابة طويلة.

وأشار جوارديولا إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات أمام كارديف، قائلا: "نحتاج إلى لاعبين مثل كومباني، وفودين، وسنقوم ببعض التغييرات في تشكيلة المباراة المقبلة".

واستعاد ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، والأخير لديه مباراة مؤجلة، وبإمكانه خطف الصدارة لو فاز على كارديف الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد".

زيدان يرد على ورطة ريال مدريد

عبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بالفوز على هويسكا 3-2 في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان لصحيفة "ماركا": "أنا سعيد من أجل لوكا زيدان وبدايته في البرنابيو، لأنه الحارس الثالث.. كورتوا تعرض للإصابة وكنت أريد إراحة نافاس بعد فترة التوقف الدولي، وأثبت لوكا اليوم أن الفئة الأصغر في ريال مدريد لديها الشخصية".

وأضاف: "لقد كانت مباراة مجنونة، ومن الرائع مشاهدتها، ونجحنا في تحقيق الانتصار، وكان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، ولكن يجب أن نهنئ الخصم فهو يستحق أكثر من هذه النتيجة، وفي النهاية فزنا بهدف لبنزيما".

وعن مواطنه كريم بنزيما، واصل: "هو لاعب في ريال مدريد منذ 10 سنوات، ربما هذا العام هو الأفضل له، ونحن سُعداء به وسوف أعتمد عليه، والآن تتبقى لدينا 9 مباريات وسوف نرى ما سيحدث، ولا أعتقد أن ذلك سيتغير".

وأردف: "أحاول الفوز بجميع المباريات، وأسعى لإراحة اللاعبين، ولا أؤمن بطريقة الفوز بالألقاب بـ11 لاعبا فقط خلال 60 مباراة، فذلك مستحيل".

وأكمل "أحاول دائما الحصول على أفضل فريق ممكن، ويعتقد البعض أنني أرغب في إرضاء الجميع، وذلك غير موجود، لأنك إذا أشركت لاعبا في 50 مباراة سيكون غاضبا".

واستكمل: "حين يعلم فريق مثل ريال مدريد أنه لن يفوز بالبطولات، فإن ذلك يُكلفنا لكننا محترفين ونحاول إنهاء الموسم جيدا، وكل شخص لديه الدوافع وأنا هنا للمحاولة، ونعتقد دائما أن بإمكاننا ذلك".

وواصل: "الحضور الضعيف للجماهير؟ يجب علينا تقبله، ومن الأفضل أن تدعمنا الجماهير، لكنني أفهم بما أن الفريق لن يفوز بأي لقب فهناك عدد قليل سيحضر".

واختتم بالحديث عن إيسكو: "نحن نعرفه بشكل جيد، لقد سجل هدفين حتى الآن في مباراتين وسعيد له، وأدرك أهميته ويجب أن يستمر، وعلى أي حال سيكون هناك تغييرات في المباريات التالية".



