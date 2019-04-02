رياضة | رمضان صبحي يقترب من العودة للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يقترب من العودة للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الانجليزي والمعار إلى الأهلي من العودة إلى منتخب مصر في المعسكر القادم.

ويبحث المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي خافيير أجيري، عن لاعبين خلال الفترة المقبلة، حتى يستطيع اكتمال قائمة الفراعنة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة المقبلة، خلال الفترة من 21 يونيو المقبل، وحتى 13 من شهر يوليو، وفقًا لما تم تحديده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ورشح هاني رمزي، المدرب المساعد للمنتخب، رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الانضمام لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.