رياضة | انتهاء الأزمة.. استدعاء إيكاردي لمباراة إنتر ميلان وجنوى غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء الأزمة.. استدعاء إيكاردي لمباراة إنتر ميلان وجنوى غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي إنتر ميلان استدعاء نجم الفريق الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي لمباراة الغد في الكالتشيو.

وقال موقع فوتبول إيطاليا إن إنتر ميلان قرر استدعاء ماورو إيكاردي لمباراة الفريق ضد جنوى غدا في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويلتقي إنتر ميلان غدا الأربعاء ضد جنوى في الجولة 30 من الدوري الإيطالي على ملعب عب لويجي فيراريس ( ماراتسي ).

ودخل اللاعب في أزمة مع ناديه بسبب رفضه التجديد ليتم سحب شارة القيادة منه ومن ذلك الحين لم يلعب في أي مباراة.