رياضة | لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في المحاضرة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في المحاضرة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري، وإعلان تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ27 في بطولة الدوري العام.

ويبحث الأهلي عن الفوز في لقاء اليوم، قبل إغلاق ملف الدوري العام، والتركيز من جديد في بطولة إفريقيا ومواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 أبريل الجاري في جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.