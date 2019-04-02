رياضة | مارتن لاسارتي يحسم موقف ثنائي الأهلي من رحلة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يحسم موقف ثنائي الأهلي من رحلة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف الثنائي؛ هشام محمد وحمدي فتحي، من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا عقب انتهاء مباراة الاتحاد التي تقام مساء اليوم.

وشارك هشام محمد وحمدي فتحي، في تدريبات الكرة مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد، ويتوقف سفرهم مع البعثة على قرار المدير الفني.

ويستعد الأهلي للسفر ظهر الأربعاء إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق.

تغييرات في دفاع ووسط وهجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ينوي مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي إجراء تغييرات في خطوط الفريق الثلاثة أمام الاتحاد السكندري اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

ويدفع مارتن لاساري بياسر إبراهيم على حساب أيمن أشرف في قلب الدفاع وكريم نيدفيد وصالح جمعة وحسين الشحات وجيرالدو بدلًا من حسام عاشور وناصر ماهر ورمضان صبحي وجونيور أجايي في وسط الملعب ووليد أزارو على حساب مروان محسن في خط الهجوم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المرتبة التاسعة برصيد 32 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وياسر ابراهيم وعلي معلول.

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خط الوسط: عمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وحسين الشحات وصالح جمعة وجيرالدو

خط الهجوم: وليد أزارو

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري.. جريشة للأهلي والاتحاد

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، قائمة الحكام في مباريات اليوم بالدوري المصري.

وجاء اختيار جهاد جريشة حكمًا للقاء الأهلي والاتحاد السكندري، في الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز، ويعاونه كل من: أحمد حسام طه وهاني خيري وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا، والثنائي طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

بينما تم اختيار أحمد حمدي حكمًا للقاء إنبي والإنتاج الحربي، ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد وعلي الكيكي حكمًا رابعًا والثنائي حسام الجلاد ومحمد عباس حكمًا خامسًا.

ويدير محمود البنا مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل وعبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، والثنائي عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.