رياضة | زيدان يحسم مصير بيل وفاران مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مصير بيل وفاران مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني الريال مدريد زين الدين زيدان عن مباراة فريقه غدا أمام فالنسيا في الجولة 30 من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

وقال زيدان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة : سنقوم بتغييرات عن مباراة هويسكا ، كما قلت سابقاً، مباراة الغد مباراة جميلة ويحب اللاعبون المشاركة بها بالرغم انها بوقت متأخر.

تابع مدرب الريال : لا نريد ريال مدريد بدون فاران ، هو لاعب مهم ومازال شاباً ، لم يقل لي أي شيء عن رغبته بالخروج وما يهم هو ما يقوله اللاعب فقط .

اختتم زيزو :التعاقد مع مهاجم ؟ سنرى ذلك الموسم القادم، لست قلقاً من اخبار بعض اللاعبين انهم لن يكونوا هنا الموسم القادم ، هذه هي الحياة ويجب تقبل الآراء دائماً وسأكون صادقاً، غاريث بيل ؟ سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم.