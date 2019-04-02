رياضة | صدمة في برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أتلتيكو مدريد - برشلونة ، الذي لعب قبل أسابيع قليلة في متروبوليتان واندا، وسجل أكثر من 60 ألف متفرج في المدرجات، كان هناك الكثير من الحديث عن حضور مباراة كرة القدم للسيدات.

يستعد برشلونة لفتح ملعب كامب نو، خلال المواجهة المرتقبة بين سيدات البرسا وبايرن ميونيخ اللماني، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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الحقيقة هي أن مباراة الذهاب في ميونيخ لن ترى أكثر من 2500 شخص، حيث أن هذه هي السعة الإجمالية لحرم نادي بايرن ميونيخ.

حوالي 2500 متفرج يمثلون نصف العدد الإجمالي الذي ذهب إلى مينيستادي في الدور ربع النهائي عندما واجه برشلونة نظيرهLSK .

وسيلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ أحد يومي 20 و21 أبريل ذهاباً، ثم 27 أو28 أبريل في مباراة العودة.