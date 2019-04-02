رياضة | مدافع ساوثهامبتون: سأستغل نقطة ضعف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ساوثهامبتون: سأستغل نقطة ضعف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ريان بيرتراند مدافع ساوثهامبتون أنه سيستغل نقاط ضعف محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبف ي الدوري الإنجليزي.

وأوضح بيرتراند لشبكة سكاي سبورتس أنه سيركز كثيرًا على نقاط ضعف محمد صلاح لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وقال بيرتراند: "من الرائع دائمًا اللعب أمام أفضل اللاعبين، فهذا هو سبب ممارستنا لكرة القدم.. لن أغير من طريقة تحضيري لمواجهة صلاح، سأتابع نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة به، والتركيز بشكل أكبر على اللعب على نقاط ضعفه".

سقطة "سويلم" مع محمد صلاح

وقع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في خطأ فادح عندما أعلن أن الجبلاية والبرلمان المصري سيكرمان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في شهر مارس الماضي.

ومر شهر مارس دون أن يتم تكريم محمد صلاح حسب تصريحات ثروت سويلم التي يبدو أنها جاءت من قبيل تجميل الصورة دون التواصل مع نجم ليفربول أو البرلمان أو مسئولي الجبلاية.

محمد صلاح ونظرية المؤامرة في الدوري الإنجليزي

ألمح محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي إلى نظرية المؤامرة لكثرة الانتقادات ضده على عن التهديف منذ فترة رغم وجود آخرين لا يسجلون في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف مساء أمس في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال صلاح خلال تصريحاته مع قناة "سكاي سبورت": "بالفعل، أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم".

وتابع محمد صلاح: "هناك 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم".

وأكمل: "أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسما سيئاً، أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

زيدان ينفض الغبار عن صانع ألعاب ريال مدريد

استفاد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني من عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق خاصة المجمدين على دكة البدلاء في عهد سانتياجو سولاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه رغم عدم فتح باب الانتقالات الصيفية حتى الآن، إلا أن ريال مدريد حصل على أول توقيع في الموسم الحالي عقب قدوم زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المميز الذي قدمه إيسكو خلال أول مباراتين بولاية زيدان الثانية ضد سيلتا فيجو وهويسكا، جعله يظهر وكأنه صفقة جديدة للميرنجي.

ونجح اللاعب الإسباني في تسجيل هدفين، رغم أنه مر بموسم صعب على مقاعد بدلاء ريال مدريد إثر تعرضه للتهميش من قبل الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدرب السابق، سواء بسبب الإصابة أو بقرار فني.

وأوضحت أن عددًا محدودًا من الجماهير فقط من توقع رؤية هذه النسخة المميزة من إيسكو بالموسم الحالي، ولكن عودة زيدان أزالت الغبار عن موهبته، وجعلته يظهر وكأنه شخص جديد في صفوف الميرنجي.

ليونيل ميسي الأعلى أجرا في العالم (اعرف دخله السنوي والشهري)

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني التفوق على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإطالي في حجم الدخل السنوي لكل لاعب.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في العالم بواقع 130 مليون يورو سنويًا.

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ويتجاوز الدخل الشهري لميسي 10 ملايين يورو، وذلك من خلال الراتب الذي يحصل على برشلونة من برشلونة، بالإضافة إلى المكافآت وعقود الرعاية.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني بدخل سنوي يصل إلى 113 مليون يورو، حيث إن النجم البرتغالي رفع قيمة راتبه السنوي 10 ملايين يورو، بعد الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الحالي.

وحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، على المركز الثالث بـ91.5 مليون يورو سنويا، وذلك رغم أنه ما يزال 27 عامًا ولكنه اقترب من حاجز الـ100 مليون، كما يواصل منحنى دخله في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة إلى الفارق الكبير في الدخل السنوي بين نيمار والفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع بـ44 مليون يورو، موضحة أنه حصل على راتب أعلى بعد أن قرر هذا الموسم عدم الانتقال إلى برشلونة.

أما الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، فجاء في المركز الخامس بدخل سنوي يبلغ 40.2 مليون يورو.

جوارديولا يدافع عن نجوم مانشستر سيتي

دافع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن عقلية لاعبي السيتزينز هذا الموسم، واستمرارهم حتى الآن في المنافسة على كل الألقاب الممكنة، وأوضح أنه سينتهج مبدأ المداورة في لقاء كارديف المقبل بالدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الآن لا يوجد لدينا خيار، كل مباراة أمامنا سيكون علينا الفوز بها فقط، من أجل ألا نفقد فرصة حصد لقب البريميير ليج".

وأضاف جوارديولا: "لهذا السبب يظهر علينا الضغط في بعض المباريات، ومن الضروري أن نقدم أفضل ما لدينا، لا يوجد شيء حول عقلية اللاعبين، فهم مستمرون فيما يفعلوه من الموسم الماضي، اللاعبون ليسوا أغبياء، نحن نحاول الوصول لشيء صعب".

وتابع جوارديولا: "الطريقة التي بدأنا بها أمام فولهام أوضحت أننا نريد الفوز، أمامنا الآن كارديف، ونحن نستعد جيدا الآن، وسنذهب من أجل الفوز، واللاعبون جاهزون معنويا، وبدنيا".

وأوضح أن فرناندينيو لا يزال أمامه بعض الوقت للعودة للمشاركة أساسيا بسبب عودته مؤخرا من إصابة طويلة.

وأشار جوارديولا إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات أمام كارديف، قائلا: "نحتاج إلى لاعبين مثل كومباني، وفودين، وسنقوم ببعض التغييرات في تشكيلة المباراة المقبلة".

واستعاد ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، والأخير لديه مباراة مؤجلة، وبإمكانه خطف الصدارة لو فاز على كارديف الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد".

زيدان يرد على ورطة ريال مدريد

عبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بالفوز على هويسكا 3-2 في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان لصحيفة "ماركا": "أنا سعيد من أجل لوكا زيدان وبدايته في البرنابيو، لأنه الحارس الثالث.. كورتوا تعرض للإصابة وكنت أريد إراحة نافاس بعد فترة التوقف الدولي، وأثبت لوكا اليوم أن الفئة الأصغر في ريال مدريد لديها الشخصية".

وأضاف: "لقد كانت مباراة مجنونة، ومن الرائع مشاهدتها، ونجحنا في تحقيق الانتصار، وكان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، ولكن يجب أن نهنئ الخصم فهو يستحق أكثر من هذه النتيجة، وفي النهاية فزنا بهدف لبنزيما".

وعن مواطنه كريم بنزيما، واصل: "هو لاعب في ريال مدريد منذ 10 سنوات، ربما هذا العام هو الأفضل له، ونحن سُعداء به وسوف أعتمد عليه، والآن تتبقى لدينا 9 مباريات وسوف نرى ما سيحدث، ولا أعتقد أن ذلك سيتغير".

وأردف: "أحاول الفوز بجميع المباريات، وأسعى لإراحة اللاعبين، ولا أؤمن بطريقة الفوز بالألقاب بـ11 لاعبا فقط خلال 60 مباراة، فذلك مستحيل".

وأكمل "أحاول دائما الحصول على أفضل فريق ممكن، ويعتقد البعض أنني أرغب في إرضاء الجميع، وذلك غير موجود، لأنك إذا أشركت لاعبا في 50 مباراة سيكون غاضبا".

واستكمل: "حين يعلم فريق مثل ريال مدريد أنه لن يفوز بالبطولات، فإن ذلك يُكلفنا لكننا محترفين ونحاول إنهاء الموسم جيدا، وكل شخص لديه الدوافع وأنا هنا للمحاولة، ونعتقد دائما أن بإمكاننا ذلك".

وواصل: "الحضور الضعيف للجماهير؟ يجب علينا تقبله، ومن الأفضل أن تدعمنا الجماهير، لكنني أفهم بما أن الفريق لن يفوز بأي لقب فهناك عدد قليل سيحضر".

واختتم بالحديث عن إيسكو: "نحن نعرفه بشكل جيد، لقد سجل هدفين حتى الآن في مباراتين وسعيد له، وأدرك أهميته ويجب أن يستمر، وعلى أي حال سيكون هناك تغييرات في المباريات التالية".