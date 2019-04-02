انت الان تتابع مجاهد يكشف موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

كأس الأمم الإفريقية - أرشيفية

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مصر لديها العديد من الملاعب المميزة البديلة لاستاد برج العرب، لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، مثل ملعب الدفاع الجوي والكلية الحربية. وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» طلب إرسال لجنة تفتيش لملعب برج العرب قبل إقامة مباريات جديدة عليه في البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد موعد واضح لهذه الزيارة.

وأوضح، أن ملعب برج العرب تحمل ما لا يطيقه ملعب آخر، مشيرًا إلى أنه اعتذر عن المظهر السيئ للملعب في قمة الأهلي والزمالك، رغم أن اتحاد الكرة غير مسئول عن اختيارات الملاعب في المباريات. وكشف عضو الجبلاية عن توقيت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر، موضحًا أن حفل إجراء القرعة سيبدأ

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