انت الان تتابع الثأر يشعل لهيب موقعة الأهلي والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

الأهلي والاتحاد

يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي هذه المباراة رافعًا شعار «لا بديل عن الفوز» من أجل تصدر جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت قبل مواجهة الزمالك وسموحة، المُقرر لها غدًا، حيث يسعى أبناء القلعة الحمراء للضغط على الفريق الأبيض لاعتلاء صدارة ترتيب المسابقة، والمضي قدمًا نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه.

الأهلي يدخل مباراة اليوم في المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 52 نقطة، جمعها على مدار 23 جولة، محققًا الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 4 مباريات بينما تلقى 3 هزائم. في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري المواجهة في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، جمعها على مدار 26 جولة، محققا الفوز في 7 مباريات، وتعادل في

Advertisements