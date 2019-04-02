الثأر يشعل لهيب موقعة الأهلي والاتحاد السكندري

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تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
الأهلي والاتحاد
يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي هذه المباراة رافعًا شعار «لا بديل عن الفوز» من أجل تصدر جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت قبل مواجهة الزمالك وسموحة، المُقرر لها غدًا، حيث يسعى أبناء القلعة الحمراء للضغط على الفريق الأبيض لاعتلاء صدارة ترتيب المسابقة، والمضي قدمًا نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه.
الأهلي يدخل مباراة اليوم في المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 52 نقطة، جمعها على مدار 23 جولة، محققًا الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 4 مباريات بينما تلقى 3 هزائم. في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري المواجهة في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، جمعها على مدار 26 جولة، محققا الفوز في 7 مباريات، وتعادل في
الأهلي يدخل مباراة اليوم في المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 52 نقطة، جمعها على مدار 23 جولة، محققًا الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 4 مباريات بينما تلقى 3 هزائم.
في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري المواجهة في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، جمعها على مدار 26 جولة، محققا الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 11 مباراة، بينما تلقى 8 هزائم، كان آخرها في الجولة الـ20 أمام الإسماعيلي بتاريخ 28 يناير الماضي.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه من المقرر أن يسافر الفريق الأحمر على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة الاتحاد، متجها إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، والمقرر لها السادس من أبريل الجاري في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.
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